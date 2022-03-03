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Автор Елена Былкина

Путин рассказал о героизме военных РФ на Украине: "Сражаются стойко"

Общество

Президент Владимир Путин рассказал, как солдаты жертвуют своей жизнью, чтобы спасти товарищей. Лидер страны поимённо перечислил героев, отличившихся в спецоперации на Украине.

Путин рассказал о героизме военных РФ на Украине: "Сражаются стойко"

Глава государства провёл Совет безопасности на фоне военной спецоперации на Украине. Там он перечислил, чем отличились участники военной спецоперации.

Он отметил, что военные РФ сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. 

"Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. Командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков, обеспечив выполнение боевой задачи без потерь", — рассказала о сводках с полей сражений Путин.

На совещании президент РФ рассказал, что все члены семей военнослужащих, погибших в ходе операции на Украине, получат семь миллионов рублей. Кроме того, глава государства упомянул о дополнительных выплатах в размере пяти миллионов рублей.

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Владимир Путин проводит Совет безопасности на фоне военной спецоперации на Украине
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин
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