Хабенский высказался о ситуации на Украине: "За" или "Против" вызывает негатив"

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский выразил свою позицию по поводу того, что происходит с обществом на фоне спецоперации на Украине. Народный артист России объяснил, что никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики. Он отметил, что сейчас тоже не собирается этого делать.

"Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ", — приводится текст письма на фанатской странице Хабенского в Instagram.

Артист уверил, что в театре будут продолжать делать своё дело, несмотря на то, что его коллегам и ему самому очень тяжело в обстоятельствах, "когда каждый день гибнут люди".

"Театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни", — гласит послание худрука МХТ.

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