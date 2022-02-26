Дмитрий Савельев: негатив о спецоперации на Украине – предательство Родины

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев рассказал Pravda. Ru о своем отношении к тем, кто сейчас обвиняет Россию в развязывании войны:

— Три последних дня целый ряд представителей богемы и российского истеблишмента размещает в соцсетях негативные посты о спецоперации в Украине, ругая собственную страну, доходит до обвинений в развязывании боевых действий против мирных жителей.

И в такой момент, как сейчас, это невозможно расценить иначе, чем как предательство самого низкого пошиба.

Все эти деятели забывают о простом факте: Россия бесконечные восемь лет пыталась предотвратить эскалацию в Донбассе, помогала беженцам — и русским, и украинским — которые вынуждены были покинуть родину. Но все слова России о мире были проигнорированы. Более того, в ответ на них нашей стране стали впрямую угрожать ядерным оружием. Промедление в такой ситуации стало просто невозможным.

Ни один здравомыслящий человек войны не хочет, именно поэтому мы все должны поддержать сейчас свою страну в стремлении принудить к миру обнаглевших в своей безнаказанности политиков Запада и Украины. И в развёрнутой спецоперации по принуждению к миру всем сердцем поддерживать наших ребят, рискующих сегодня жизнью ради нашего мирного будущего.