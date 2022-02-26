Лазарева об обстановке в Киеве: "Вспомнила всё, что читала про войну"

Татьяна Лазарева, оказавшаяся в центре Киева во время спецоперации на Украине, ответила на обвинения в коллаборационизме и рассказала, как живёт город в эти дни.

Телеведущая Татьяна Лазарева объяснила, что оказалась в Киеве, так как именно на Украине нашла себе работу по профессии. Как только закончились съёмки c её участием, началась непростая ситуация, где она оказалась "в ловушке".

Она сейчас проживает в апарт-отеле (тип жилья, который объединил в себе удобства обычной квартиры и гостиничный сервис), который расположен недалеко от резиденции Владимира Зеленского.

Товарищами по несчастью Лазаревой стала молодая семья с трёхлетним ребёнком, которая направлялась к родственникам, но оказалась отрезанной от стального мира.

Телеведущая задумалась о том, чтобы заклеить стёкла крест-накрест бумагой, чтобы осколки стекла не разлетелись от взрыва, однако у неё не оказалось клея. В итоге она возложила надежду на двойные шторы.

"Вспомнила всё, что я читала про Великую Отечественную войну в детстве", — сказала Татьяна в своём Instagram-аккаунте

Под отелем находится подвал, в который люди должны будут спуститься в случае возникновения воздушной угрозы. При звуках сирены Лазарева со своей соседкой вытаскивает в коридор девочку Мирославу, которой сооружают убежище из подушек и одеял.

"Коридор защищён двойной чередой метровых стен, там совершенно безопасно", — сказала Лазарева.

В разделе сторис она опубликовала фото с ребёнком в коридоре.

"Бункер. Ждём Путина", — подписала снимок звезда ТВ.

Лазарева отметила дисциплинированность украинцев, которые не позволяют себе мародёрствовать в непростое время.

На телеведущую посыпались обвинения в коллаборационизме.

"Никакая я не коллаборантка", — объяснила Лазарева, заявив о своих оппозиционных взглядах.

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