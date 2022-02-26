Настя Каменских обратилась к россиянам: "Украинские власти не нападали на нас"

Певица Настя Каменских, которая накануне спецоперации покинула с семьёй Украину, уверила, что украинские власти не делали диверсий и не ущемляли никого из-за языка.

Украинская артистка обратилась к россиянам, которые поддерживают текущую политику РФ. Она опубликовала кадры взрывов, пламени и разрушений на своей родине.

"У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведется пропаганда! Никто никогда не ущемлял никого из-за языка. Украинские власти не делали ни диверсий, ни нападали на нас. И не делали ничего из того, что вам рассказывается годами и до сих пор! Это может подтвердит украинский Народ!" — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

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"Мы всегда создаем, а не разрушаем", — объяснила Каменских.

Певица скорбит об утраченном мире.

"У нас был мир до начала всех российских вторжений на территорию Украины. А теперь у нас полномасштабная война, в которой гибнет мирное население Украины", — пожаловалась Настя.

Ранее подписчики певицы упрекнули её в том, что она покидает Украину накануне страшных испытаний для страны и народа. Каменских уверила, что запланировала отпуск в Испанию задолго до всех тревожных новостей.

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