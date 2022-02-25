Выяснилось, почему шоу "Вечерний Ургант" убрали из сетки телевещания

Шоу "Вечерний Ургант" убрали из эфира Первого канала. Вместо него на ТВ покажут политическое шоу "Большая игра". Ксения Собчак объяснила, почему принято такое решение.

Последний выпуск "Вечернего Урганта" показали в понедельник, 21 февраля. Во вторник, среду и четверг шоу уже не выходило.

Поклонники передачи предположили, что Ивана Урганта наказали за его высказывания с призывом "нет войне".

Своим мнением на этот счёт поделилась Ксения Собчак.

"У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про "нет войне" и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства. И редакция отказалась. Позиция: мы лучше вообще не выйдем, чем выйдем без упоминания войны и Украины на фоне войны и Украины. Потому что это будет супер *** выглядеть", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Позже Собчак дополнила и скорректировала своё высказывание.

"Решение снять программу "Вечерний Ургант" было совместным решением Урганта и Эрнста. Потому что сейчас юмористический контент неуместен. Другие юмористические программы тоже убраны из сетки — в том числе КВН", — объяснила Ксения Анатольевна.

Ранее Иван Ургант присоединился к антивоенному "флешмобу", опубликовав чёрный квадрат.

"Страх и боль. Нет войне", — написал Ургант в своём микроблоге.

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