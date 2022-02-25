Шоу "Вечерний Ургант" убрали из эфира Первого канала. Вместо него на ТВ покажут политическое шоу "Большая игра". Ксения Собчак объяснила, почему принято такое решение.
Последний выпуск "Вечернего Урганта" показали в понедельник, 21 февраля. Во вторник, среду и четверг шоу уже не выходило.
Поклонники передачи предположили, что Ивана Урганта наказали за его высказывания с призывом "нет войне".
Своим мнением на этот счёт поделилась Ксения Собчак.
"У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про "нет войне" и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства. И редакция отказалась. Позиция: мы лучше вообще не выйдем, чем выйдем без упоминания войны и Украины на фоне войны и Украины. Потому что это будет супер *** выглядеть", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Позже Собчак дополнила и скорректировала своё высказывание.
"Решение снять программу "Вечерний Ургант" было совместным решением Урганта и Эрнста. Потому что сейчас юмористический контент неуместен. Другие юмористические программы тоже убраны из сетки — в том числе КВН", — объяснила Ксения Анатольевна.
Ранее Иван Ургант присоединился к антивоенному "флешмобу", опубликовав чёрный квадрат.
"Страх и боль. Нет войне", — написал Ургант в своём микроблоге.
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