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Автор Игорь Рябов

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Общество

Роскомнадзор примет меры по частичному ограничению доступа к Facebook с 25 февраля после того, как Генпрокуратура и МИД РФ признали социальную сеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России.

Ранее Facebook заблокировал страницы четырёх российских СМИ: РИА Новости, "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру". Журналисты назвали такое решение необоснованным, нарушающим принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Надзорные органы РФ обратились в Meta Platforms (материнская организация Facebook) с требованием разблокировать российские средства массовой информации, которые подверглись цензуре. Однако в Meta не ответили на запрос.

Ранее глава компании "Сбер" Герман Греф подверг критике метавселенную, которую анонсировал создатель Facebook Марк Цукерберг.

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Что такое "Метавселенная" и когда она станет реальностью. Эксперты оценили ребрендинг Facebook
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
facebook герман греф марк цукерберг
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