Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"

Продюсер певицы Светланы Лободы, создатель ТВ-проекта "Орёл и решка" Нателла Крапивина рассказала, как и где её сестра из Киева провела ночь с тремя детьми.

Нателла Крапивина опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимки последствий спецоперации на Украине. На фото повреждённые жилые дома, взорванные мосты, осколки от взрывов и языки пламени.

"Это Киев сегодня. Всю ночь моя сестра с тремя детьми просидела в подземном паркинге так как на этажах опасно. Моя мама не сомкнула глаз, как и сотни тысяч людей по всей стране. Всю ночь выли сирены и что-то взрывалось, стреляло, горело, тлело. Ничто другое больше не имеет значения. Только остановить этот кошмар. Когда слышно как тикает секундная стрелка. потому что ты больше не ждешь хороших новостей", — написала продюсер.

Деятель шоу-бизнеса в разделе сторис продолжила публиковать кадры полыхающего города.

"Жизнь никогда не будет прежней", — подписала Крапивина пугающие фото.

Ранее Татьяна Лазарева, находящаяся в Киеве, рассказала об отмене съёмок на украинском ТВ из-за объявленной воздушной тревоги.

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