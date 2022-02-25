Лазарева из центра Киева рассказала, как справиться с тревогой

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая сейчас находится на Украине, учила киевлян справляться с тревогой, пока не объявили воздушную тревогу.

Татьяна Лазарева, оказавшаяся в Киеве в момент проведения спецоперации на Украине, изо всех сил пыталась своим примером демонстрировать мужество и силу духа.

Звезда ТВ пила чай и пыталась убедить всех, что ничего страшного в Киеве не происходит. Она обратила внимание на тишину в столице Украины, рассказав, что слышала лишь отдалённые звуки сирены.

"Только сорока с вороной подрались за окном. Очень символично", — отметила Татьяна в разделе сторис Instagram.

Знаменитость рассказала, что всю ночь по телефону пыталась успокоить своих детей, которые очень за неё волновались. Телеведущая попросила не нагонять панику на своих близких, демонстрируя стойкость и заражая уверенностью окружающих людей.

Позже Лазарева прибыла в одну из киевских телестудий, однако съёмки передачи отменили.

"Вот приехала на телевидение, а они прервали эфир, потому что здесь вроде как объявили воздушную тревогу. Теперь не очень понимаю, что мне делать", — рассказал растерянная артистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен