Школьник из Реутово создал двигатель нового образца и написал о нём Илону Маску

Одиннадцатиклассник Макар Климов из Реутова написал Илону Маску. Так, школьник из Московской области хочет получить от него оценку его изобретения.

Макар Климов в изобретательской мастерской для школьников "Изобретариум" придумал и разработал новый двигатель, который можно заправлять топливом любого вида. Уточняется, что у классического двигателя внутреннего сгорания коэффициент полезного действия составляет порядка 30%, а у того, что изобрёл реутовский школьник, — 95%.

Кроме того, изобретение Макара Климова имеет и другие плюсы. Например, компактность — его размер примерно, как ноутбука. Научный руководитель мастерской Леонид Белоусов рассказал, что Макару при создании удалось отказаться от половины деталей обычного двигателя. Когда изобретение получит патент, начинающий инженер хочет заказать на заводе уже промышленный образец.

"В обычном двигателе топливо взрывается в цилиндре. Оно давит на поршень, далее — на шатун, а потом — на колено. В нашем двигателе, который сродни воронке, топливо, взорвавшись, воздействует на ротор. Возникает крутящий момент. Выкидываются лишние звенья цепи", — пояснил Белоусов интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Ранее заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселёва рассказала, что в этом учебном году в рамках развития предпрофессионального образования в столичных школах открылись предпринимательские и медиаклассы. По её словам, это было сделано по инициативе самих школьников.

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