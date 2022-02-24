Почему Шон Пенн не спешит покидать Украину, где развернулась спецоперация

Звезда Голливуда Шон Пен прибыл в Киев и назвал этот визит самым главным днём в его жизни.

Американский актёр и кинорежиссер, лауреат премии Оскар Шон Пенн находится сейчас на Украине. В Киеве он хочет проявить себя как документалист. Актёр собирается фиксировать все происходящие в Украине.

Шон Пенн встретился с президентом Владимиром Зеленским и вице-премьером Ириной Верещук. В 2021 году Шон снимал документальное кино об Украине и посещал Донбасс.

"Это будет ужасной ошибкой, если ситуация не перейдёт в дипломатию, а в военный вариант. Украина — это прекрасная страна, с прекрасным народом. Так же, как и прекрасный народ России — они должны быть примером для всего земного шара. Сейчас, возможно, самый важный момент в моей жизни", — выразил Пенн слова поддержки украинскому народу.

Интернет-пользователи посчитали, что для встречи с президентом Украины было выбрано не самое удачное время.

"Самое время с актёрами встречаться. Проблем-то нет, можно и с актёрами поговорить", — высказались о прибытии звезды Голливуда в Киев в Сети.

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