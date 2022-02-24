Миллиардер Рыбаков объяснил, стоит ли сейчас покупать доллары и евро

В стрессовой ситуации, которой, несомненно, является спецоперация России на Украине, люди принимают самые неадекватные решения. Но сейчас нужно взять себя в руки, чтобы не причинить себе травм. Такое мнение высказал российский бизнесмен, миллиардер Игорь Рыбаков на своём YouTube-канале.

Он заметил, что бежать сейчас покупать доллары не стоит. В этом нет никакого смысла, так как валюта уже взлетела. А тот, кто даёт сейчас всякие прогнозы о том, что возможен ещё больший взлёт, попросту лжёт, и никто сейчас не может знать, как изменится ситуация, считает бизнесмен.

По словам Рыбакова, не стоит также вестись на предложение Сбербанка о покупке валюты по 101 рублю за доллар и по 116 за евро. Автор канала объяснил, что Сбербанку всё равно, какой курс доллара или евро, так как он просто зарабатывает деньги на комиссии.

Людям ни в коем случае не надо реагировать на это: бежать, покупать, продавать и так далее, поскольку они только потеряют деньги, добавил Рыбаков. На предложение Сбербанка он призвал ответить, тем, у кого есть на счетах валюта, просто "замерев" и не совершая никаких операций с ней.

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