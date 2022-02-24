В театре Маяковского запретили актёрам высказываться об операции на Украине

Многие актёры, спортсмены, шоумены высказались против войны. Актёров театра имени Маяковского предупредили, что они должны держать язык за зубами.

Вместо "чёрного квадрата", которые обильно появлялись в микроблогах знаменитостей, актёр Макар Запорожский разместил в своём в Instagram-аккаунте рекомендации руководства театра.

"Руководство театра обращается к вам с огромной и убедительной просьбой: воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине. В противном случае вы подведете Театр. По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расцениваться как измена Родине", — приводится текст сообщения.

Ранее юмористка Екатерина Варнава рассказала, что ей приходят разные очень полярные сообщения: от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз.

Артистку поразило то, что кто-то может радоваться нарушению мира.

"Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?" — возмутилась Варнава.

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