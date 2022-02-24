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Автор Елена Былкина

В театре Маяковского запретили актёрам высказываться об операции на Украине

Общество

Многие актёры, спортсмены, шоумены высказались против войны. Актёров театра имени Маяковского предупредили, что они должны держать язык за зубами.

В театре Маяковского запретили актёрам высказываться об операции на Украине

Вместо "чёрного квадрата", которые обильно появлялись в микроблогах знаменитостей, актёр Макар Запорожский разместил в своём в Instagram-аккаунте рекомендации руководства театра.

"Руководство театра обращается к вам с огромной и убедительной просьбой: воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине. В противном случае вы подведете Театр. По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расцениваться как измена Родине", — приводится текст сообщения.

Ранее юмористка Екатерина Варнава рассказала, что ей приходят разные очень полярные сообщения: от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз.

Артистку поразило то, что кто-то может радоваться нарушению мира.

"Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?" — возмутилась Варнава.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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В театре Маяковского запретили актёрам высказываться об операции на Украине
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