Многие актёры, спортсмены, шоумены высказались против войны. Актёров театра имени Маяковского предупредили, что они должны держать язык за зубами.
Вместо "чёрного квадрата", которые обильно появлялись в микроблогах знаменитостей, актёр Макар Запорожский разместил в своём в Instagram-аккаунте рекомендации руководства театра.
"Руководство театра обращается к вам с огромной и убедительной просьбой: воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине. В противном случае вы подведете Театр. По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расцениваться как измена Родине", — приводится текст сообщения.
Ранее юмористка Екатерина Варнава рассказала, что ей приходят разные очень полярные сообщения: от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз.
Артистку поразило то, что кто-то может радоваться нарушению мира.
"Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?" — возмутилась Варнава.
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