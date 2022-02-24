Павловский объяснил, чем чревата для РФ спецоперация на Украине

Политолог Глеб Павловский дал пессимистический прогноз по поводу спецоперации на Украине. Он заявил, что "закончилась 30-летняя полоса России".

Военная операция РФ на территории Украины надолго изменит привычный образ жизни россиян, которых ждёт чудовищное испытание. В этом убеждён политолог Глеб Павловский.

Он заявил, что "мы уже не увидим ту Россию, в которой мы живём".

"Надо просто приготовиться к этому, это будет в какой-то степени столь же неожиданно, как для жителей украинских городов взрыв. <…> Закончилась 30-летняя полоса России <…> теперь мир другой будет. Он для нас будет состоять из ударов и контрударов. Эскалация — это мягкое слово", — цитирует слова политолога "Эхо Москвы".

Павловский считает, что из этого испытания Россия выйдет нескоро и в очень жалком виде. Такими будут последствия ошибок России.

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