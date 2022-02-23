Юрий Дудь впервые посетил Норвегию и был восхищён уровнем жизни в стране с суровым климатом. Журналист задался вопросом, почему в России всё так плохо.
Один из самых популярных в России видеоблогеров при посещении Норвегии обратил внимание на благоустроенные населённые пункты экономически развитой северной страны.
"Все города и посёлки, которые мы встречали на своём пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие", — написал Дудь в своём Instagram-аккаунте.
Журналист порекомендовал подписчикам посмотреть видео, в котором сравниваются два города — норвежский Киркенес и российский Заполярный. Два этих города расположены на расстоянии 65 км друг от друга.
Дудь предупредил, что после просмотра может возникнуть "окончательный упадок настроения и сил".
"Есть много причин, почему у них — нефть и газ и вот так, а у нас — нефть и газ и вот так вот", — задался вопросом Юрий.
Он увидел причину такого положения дел в том, что у свиты российской власти "ампутированы мнение и воля".
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