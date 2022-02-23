Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила комплиментарный отзыв экс-президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Путина "крепким орешком".

Дональду Трампу понравилась стратегия Владимира Путина в Донбассе. Он отметил, что российский лидер перехитрил Джо Байдена, признав независимость ДНР и ЛНР.

Такая похвала пришлась по душе Маргарите Симоньян.

"Жить нужно так, чтобы президент США (а они бывшими не бывают) гордился тем, что был с тобой знаком и тебе нравился", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики телеведущей поделились своим мнением на этот счёт.

"А как иначе. Решил силовой вопрос на корню. Мне прямо отсюда слышно, как амеры и укры репу чешут, чё делать дальше";.

"Всё-таки Трамп наш человек, я давно это подозревал";

"Надо опять Дональда выбрать. Заслужил шельмец";

"Обычный популизм. Все дружно забыли, как этот гениальный Трамп отменял встречи с Путиным на фоне обострения в Донбассе? Забыли сотни санкций, им вводимых? Забыли поставки оружия на Украину?" — писали фолловеры под постом Симоньян.