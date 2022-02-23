Жителей деревни Голыгино городского округа Чехов держит в страхе односельчанин-охотник. Пенсионер застрелил двоих домашних собак соседей, расправился с кошками и даже "добрался" до ворон. По словам местных жителей, они опасаются, что мужчина "перейдёт" на людей.
По словам владельцев четвероногих питомцев, они заподозрили неладное, когда сосед-охотник встретился им в лесу и заявил: "Пристрелю. И твоих собак, и тебя".
Позже выяснилось, что в деревне не одна семья, кому угрожал пенсионер. Но словами дело не кончилось, мужчина исполнил обещание и убил двоих собак, а с трупами животных решил "не заморачиваться" и присыпал их снегом около своего двора.
"Он признал, что застрелил собак и спрятал их трупы в снегу. Якобы имел право — у него лицензия на охотничье оружие, — рассказала хозяйка животных интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
По словам соседей, кроме того, пенсионер издевался над кошками и приматывал тушки убитых животных к деревенским столбам и металлическим балкам. Кроме того, напротив дома живодёра не раз находили распятых ворон. Односельчане всерьёз начали бояться за свою жизнь.
"Мы очень боимся, что однажды он станет отстреливать уже не собак, а людей", — резюмировала собеседница интернет-издания.
Люди обратились в полицию с заявлением, начата проверка правоохранительных органов.
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