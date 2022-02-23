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Автор Екатерина Широкова

В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"

Общество

Война за участок в экологически чистом районе Подмосковья обернулся десятками заявлений в полицию. По словам семьи Швецовых, которые приобрели заветные сотки, их начал терроризировать односельчанин. Дошло до демонстрации голой "пятой точки" в окно соседям.

В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"

Как утверждают Швецовы, сначала мужчина начал присылать сообщения с угрозами и оскорблениями, но поняв, что так соседей "не возьмёшь" перешёл к "решительным" действиям.

"Он бросает через забор петарды, вырубает нам электричество, закидывает рабочих сырыми яйцами, забрасывает машину щебёнкой, прокалывает колёса. Апофеозом всего стала неоднократно обнажившаяся перед нашими окнами его пятая точка. Сначала он снял штаны, потом так стали поступать его жена и тёща", — рассказала чета Швецовых в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Однако сосед открестился от непристойностей, которые ему вменяют и заявил, что это Швецовы "вышли на тропу войны". А сам он уважаемый бизнесмен и такого себе не позволит.

"Мне уже 52 года, и за всю жизнь никто ни разу на меня не жаловался, пока не появились эти соседи. За последние три года уже 60 заявлений от них. Выводы можете сделать сами", — посетовал сосед.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области журналистам пояснили, что за демонстрацию голой "филейной части" не садят и необходимо доказать факт хулиганства или порчи имущества. Юристы объяснили Швецовым, что жаловаться нужно участковому и решать проблему локально. И если беседы не приведут к "мировой", то можно рассматривать эти инциденты как "вредительство".

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"Соседи. На тропе войны": битва поколений
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы полиция
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