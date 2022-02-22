Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"

Западные политические деятели относятся к россиянам свысока, как к низшему сословию наподобие "белых негров". Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

"Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII-XVIII веках, когда люди активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые", — сказал Бородай "Газете.Ru".

Похожее мнение депутат высказал по отношению к санкциям, которыми шантажирует Россию Запад из-за того, что она признала независимость ЛНР и ДНР.

По мнению Бородая, признание республик Донбасса тут вообще ни при чём.

"Санкции введены и будут вводиться против России за то, что она Россия… Как только Россия в любые времена демонстрирует, что она самостоятельная страна со своей волей, Запад тут же вводит какие-то санкции", — отметил Бородай.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а 22 февраля между Россией и республиками Донбасса были подписаны соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен