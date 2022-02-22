EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"

Общество

Западные политические деятели относятся к россиянам свысока, как к низшему сословию наподобие "белых негров". Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"

"Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII-XVIII веках, когда люди активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые", — сказал Бородай "Газете.Ru".

Похожее мнение депутат высказал по отношению к санкциям, которыми шантажирует Россию Запад из-за того, что она признала независимость ЛНР и ДНР.

По мнению Бородая, признание республик Донбасса тут вообще ни при чём.

"Санкции введены и будут вводиться против России за то, что она Россия… Как только Россия в любые времена демонстрирует, что она самостоятельная страна со своей волей, Запад тут же вводит какие-то санкции", — отметил Бородай.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а 22 февраля между Россией и республиками Донбасса были подписаны соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Санкции против России сегодня.Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия
Новости
Гастроэнтеролог раскрыла признаки нарушения работы печени после коронавируса
В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"
Захарова: метания США по поводу поставок ядерного оружия Украине - это абсурд
В Сети вспомнили провидческие слова Жириновского о 22 февраля
Медведев пообещал Европе газ по 2000 евро из-за заморозки СП-2
Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"
Экономист предсказал обвал рубля из-за санкций после признания ЛДНР
В МИД РФ рассказали о вероятном назначении послов в ЛДНР
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Политика. Новости и аналитика
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Последние материалы
В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"
Захарова: метания США по поводу поставок ядерного оружия Украине - это абсурд
В Сети вспомнили провидческие слова Жириновского о 22 февраля
Медведев пообещал Европе газ по 2000 евро из-за заморозки СП-2
Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"
Экономист предсказал обвал рубля из-за санкций после признания ЛДНР
В МИД РФ рассказали о вероятном назначении послов в ЛДНР
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников