Экономист предсказал обвал рубля из-за санкций после признания ЛДНР

Ослабление курса рубля продолжится и дальше. То, что наблюдается сейчас на рынке — ещё не предел, поэтому россиянам следует быть осторожнее со сбережениями, а бежать покупать валюту пока не стоит. Такое мнение высказал генеральный директор компании экспертного консультирования "Неокон" Денис Ракша в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом паниковать тоже не надо, заметил экономист, комментируя падение российского фондового рынка по итогам основных торгов понедельника и рост курсов резервных валют. По его мнению, прежде всего, нужно понять, какие санкции введут против России.

Консультант посоветовал не играть с валютным и фондовым рынком людям, которые не знают, в чём заключается принцип их работы. По его словам, пока мы лишь в начале пути. И на рубль будет влиять ситуация в мировой экономике, где также не всё гладко. Поэтому не стоит ждать, что рубль укрепится, заключил Ракша.

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