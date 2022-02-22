Симоньян о позиции Казахстана по поводу ДНР и ЛНР: "Зародыш предательства"

Глава RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова представителей Казахстана о том, что у них нет планов признавать независимость ДНР и ЛНР.

Журналистка разместила в своём Telegram-канале заявление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", — гласят слова Тлеуберди.

Глава RT расценила данное заявление как проявление неблагодарности.

"И чего мы их спасали, спрашивается?" — задалась вопросом Симоньян.

В следующем своём посте главред RT порассуждала о неблагодарности.

"Вообще самые гадкие люди — это люди, не способные испытывать благодарность, — написала телеведущая в своём ТГ-канале.

Симоньян уверена, что неблагодарность — зародыш предательства.

"Именно неблагодарные люди легко, без мук и бессонных ночей, с полным сознанием своей правоты, становятся предателями. Это самые подлые, склизкие, самозабвенно циничные и опасные люди. Их надо избегать. Что уж говорить о государствах", — отметила журналистка.

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