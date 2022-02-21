Как мошенники выманивают деньги у "фраеров ушастых", рассказал киберспециалист

Рост интереса россиян к теме инвестирования привёл к появлению нового класса мошенников. Специалисты называют их "щедрыми".

О том, как они "работают", Pravda. Ru ранее писала (здесь). Более подробно о схеме мошенников "на доверии" и о том, почему люди на неё попадаются, в интервью нашему изданию рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По его словам, главный крючок — реклама. Наши люди склонны ей доверять, поэтому при виде баннера или даже целого сайта, голова, что называется, отключается. И человек готов присоединиться к "заманчивому проекту", обещающему дивиденды. Отказаться от лёгкого заработка готов не каждый. Тем более, когда его обещают красиво и делать-то особенно ничего не надо. Разве что немножко денег вложить на начальном этапе.

А дальше, говорит специалист, всё идёт по обкатанной схеме:

человек вложился — получил какие-то дивиденды — ещё вложился — ещё немножко получил — … и так до того момента, когда ему уже нечего больше вкладывать.

Кто-то в этот момент кредит берёт и только после этого начинает догадываться, что попался на мошенническую уловку.

— А как же людям обезопасить себя? Есть у них капитал, они готовы вкладываться. Может быть, идти в какие-то серьезные организации и там уже пытаться как-то зарабатывать, чем покупаться на эту рекламу? Почему эта реклама проходит в интернете и это не отслеживается?

— Обезопасить себя можно только перестав вестись на рекламу. Её много и в приложениях на "Андроид", и на вебсайтных площадках как, например, в "ВКонтакте", YouTube и так далее.

Чаще всего она обещает какие-то выплаты. Например, "проверьте себя, есть ли на вас выплата из тех налогов, которые вы заплатили". Почему такую рекламу пропускают — я не знаю. Возможно, просто потому, что поток самих рекламных объявлений настолько мощный, что его "просматривает" заложенный алгоритм, искусственный интеллект. А искусственный интеллект в основном не может распознать эти мошеннические объявления.

Что касаемо безопасности, людям нужно включить голову и подумать. Когда незнакомый человек и предлагает заоблачную прибыль — вот на этом этапе и включать. Не надо начинать рисовать себе картинки прекрасного богатого будущего с деньгами, которые свалятся на голову.

Ключевое здесь: я должен вложить деньги, от меня деньги хотят получить.

Нет нигде халявы. В том числе и в интернете.

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