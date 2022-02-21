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Автор Елена Былкина

Путин пообещал показать, что такое настоящая декоммунизация

Общество

Владимир Путин начал обращение к народу с лекции по истории России и Украины. Он подчеркнул, что что современная Украина была создана коммунистической Россией.

Путин пообещал показать, что такое настоящая декоммунизация

Лидер РФ отметил, что соседнее государство можно именовать Украиной имени Владимира Ленина.

"Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины", — отметил глава государства, упомянув Никиту Хрущева, который зачем-то подарил Крым.

Президент подытожил результаты заседание Совбеза, посвященного признанию независимости ЛНР и ДНР. Все члены высказались за.

"Вы хотите декоммунизации? Что ж. Мы можем показать вам, что такое настоящая декоммунизация", — сказал Путин.

Лидер страны напомнил, что Россия сама погасила долг СССР в размере около 100 миллиардов долларов. Долг выплатили полностью только в 2017 году.

"К распаду нашей страны привели ошибки руководства КПСС привели ошибки в их политике… Наш народ тогда признал новые геополитические реалии. Признал новые государства. Россия сама тогда помогала партнёрам по СНГ, включая Украину", — отметил в своей речи Путин.

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Обращение Путина к россиянам — трансляция
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы снг владимир ленин владимир путин
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