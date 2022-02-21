Путин пообещал показать, что такое настоящая декоммунизация

Владимир Путин начал обращение к народу с лекции по истории России и Украины. Он подчеркнул, что что современная Украина была создана коммунистической Россией.

Лидер РФ отметил, что соседнее государство можно именовать Украиной имени Владимира Ленина.

"Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины", — отметил глава государства, упомянув Никиту Хрущева, который зачем-то подарил Крым.

Президент подытожил результаты заседание Совбеза, посвященного признанию независимости ЛНР и ДНР. Все члены высказались за.

"Вы хотите декоммунизации? Что ж. Мы можем показать вам, что такое настоящая декоммунизация", — сказал Путин.

Лидер страны напомнил, что Россия сама погасила долг СССР в размере около 100 миллиардов долларов. Долг выплатили полностью только в 2017 году.

"К распаду нашей страны привели ошибки руководства КПСС привели ошибки в их политике… Наш народ тогда признал новые геополитические реалии. Признал новые государства. Россия сама тогда помогала партнёрам по СНГ, включая Украину", — отметил в своей речи Путин.

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