Скабеева высказалась о скачке курса евро: "Да здравствует русский мир!»

Акции отечественный компаний стремительно падают в цене на фоне совещания Совбеза РФ о признании независимости ДНР и ЛНР.

По данным торгов, индексы Мосбиржи обрушились на 10,5-13,21%. Цена евро составила 90,01 рубля. Такой скачок наблюдается параллельно с совещанием Совбеза РФ во главе с лидером РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ уверил, что вопроса о признании независимости ДНР и ЛНР решится сегодня.

Ведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram-канале продублировала информацию сообщества "Двач" о росте курса евро.

"Да не в евро, пацаны, счастье. Да здравствует Русский мир и Русские люди!" — написала телеведущая под тревожными сообщениями о спаде экономических показателей.

Ранее Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, Михаил Мишустин и другие чиновники поддержали признание ЛНР и ДНР. Владимир Путин оставил окончательное решение по данному вопросу за собой.

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