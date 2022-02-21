Блогер Рустам Солнцев проиллюстрировал призыв депутата Фёдорова вселять беженцев из ДНР в квартиры умерших от коронавируса знаменитым полотном советского художника.
Солнцев опубликовал в своём Instagram-аккаунте известную картину "Переезд на новую квартиру" живописца Александра Лактионова.
"Беженцы из ДНР въезжают в квартиру россиянина, умершего от коронавируса". Доброе утро", — подписал картину блогер.
Подписчики не оценили юмор Солнцева.
"Как грустно… где смеяться?";
"Неудачная шутка";
"Эта мысль могла прийти только глубоко воспалённому мозгу!"
"А россиян уже всех жильем обеспечили? Ветераны все в благоустроенных квартирах живут? Зла не хватает…" — комментировали пост Солнцева фолловеры.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отдать квартиры умерших от коронавируса людей беженцам из ДНР и ЛНР.
Картина Лактионова давно стала мемом в социальных сетях.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.