Блогер Солнцев пошутил про беженцев, переезжающих в жильё жертв COVID-19

Блогер Рустам Солнцев проиллюстрировал призыв депутата Фёдорова вселять беженцев из ДНР в квартиры умерших от коронавируса знаменитым полотном советского художника.

Солнцев опубликовал в своём Instagram-аккаунте известную картину "Переезд на новую квартиру" живописца Александра Лактионова.

"Беженцы из ДНР въезжают в квартиру россиянина, умершего от коронавируса". Доброе утро", — подписал картину блогер.

Подписчики не оценили юмор Солнцева.

"Как грустно… где смеяться?"; "Неудачная шутка"; "Эта мысль могла прийти только глубоко воспалённому мозгу!" "А россиян уже всех жильем обеспечили? Ветераны все в благоустроенных квартирах живут? Зла не хватает…" — комментировали пост Солнцева фолловеры.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отдать квартиры умерших от коронавируса людей беженцам из ДНР и ЛНР.

Картина Лактионова давно стала мемом в социальных сетях.

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