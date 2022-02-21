Макаревич заявил, что Путин тратит на беженцев "наши деньги"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал политику руководства России за то, что деньги налогоплательщиков тратятся на военные нужды и помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Андрей Макаревич высказал своё негодование по поводу траты бюджетных средств на учения армии у украинской границы и "беженцев", эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Музыкант подчеркнул, что бюджетные деньги — это средства с налогов граждан РФ.

"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев… Он не забыл, что это наши деньги?" — возмутился артист в своём Facebook.

Подписчики по-разному отнеслись к высказыванию Макаревича.

"Не первый год распределяет. Это вы скорее забыли, что это ваши деньги распределяют на войну, не только на учения и беженцев", — писали фолловеры под постом музыканта. "Да помню… От этого не легче", — ответил 68-летний артист. "Чего это они вдруг ваши?" — спросил один из интернет-пользователей "А чьи? Вы налоги платите? Я плачу", — объяснил солист "Машины времени".

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