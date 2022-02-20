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Автор Екатерина Широкова

Юрист Захаров рассказал, кто вправе не платить по одному из счетов за ЖКУ

Общество

Человек, который зарегистрирован в квартире, но в реальности проживает в другом месте, может не оплачивать вывоз мусора, заявил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров.

Юрист Захаров рассказал, кто вправе не платить по одному из счетов за ЖКУ

Как подчеркнул Захаров, такую "платёжку" можно игнорировать после пяти дней отсутствия на жилплощади.

"Плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан, постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу, или фактически проживающих там более пяти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу — от количества собственников жилого помещения пропорционально их доли в праве собственности", — пояснил юрист в беседе с "Праймом".

Захаров подчеркнул, что такая мера закреплена в законодательстве и регулятор не имеет права требовать с жильцов деньги в данном случае.

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ЖКХ: Платим больше, а получаем...?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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