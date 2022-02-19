В Москве развернули мобильный пункт отбора на военную службу

На Казанском вокзале в Москве разбили палатки, в которых записывают новобранцев на военную службу.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в Москве решили искать военных на контрактую службу на столичном вокзале.

"На Казанском вокзале в Москве развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Его представители сообщили "Осторожно, новости", что это плановое мероприятие и с обострением на Донбассе не связано", — гласит информация ТГ-канала.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени.

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