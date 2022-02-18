"Жертва во спасение": Разин заявил, что Валиева умышленно упала на Олимпиаде

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин уверен, что проигрыш Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине был хорошо продуманным осознанным шагом со стороны фигуристки.

Андрей Разин высказал необычное предположение по поводу неудачи Камилы Валиевой на Олимпийских играх.

Деятель шоу-бизнеса заявил, что 15-летняя фигуристка умышленно упала для того, чтобы пропустить других наших спортсменок вперёд.

"Тренерский штаб убедил её упасть два раза для того, чтобы наши спортсменки получили пьедестал, это — жертва во спасение. Конечно, лично для неё это — трагедия", — написал продюсер в своём Instagram-аккаунте

Разин напомнил, что, если бы она стала олимпийской чемпионкой, то награждение всей команды могло не состояться.

"Поэтому Камила — герой этой Олимпиады, герой своей страны. Дай Бог ей здоровья. Она — умница, потому что приняла не по-детски мужественное решение", — выразил своё мнение создатель группы "Ласковый май".

Подписчики поддержали шоумена в его предположении.

"Но то, что она это сделала умышленно, было всем понятно и можно нам даже об этом не говорить. Она падала специально для того, чтобы вытащить девчонок. Камила — герой. Герой России", — писали в Сети.

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