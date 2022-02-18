EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

"Жертва во спасение": Разин заявил, что Валиева умышленно упала на Олимпиаде

Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин уверен, что проигрыш Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине был хорошо продуманным осознанным шагом со стороны фигуристки.

"Жертва во спасение": Разин заявил, что Валиева умышленно упала на Олимпиаде

Андрей Разин высказал необычное предположение по поводу неудачи Камилы Валиевой на Олимпийских играх.

Деятель шоу-бизнеса заявил, что 15-летняя фигуристка умышленно упала для того, чтобы пропустить других наших спортсменок вперёд.

"Тренерский штаб убедил её упасть два раза для того, чтобы наши спортсменки получили пьедестал, это — жертва во спасение. Конечно, лично для неё это — трагедия", — написал продюсер в своём Instagram-аккаунте

Разин напомнил, что, если бы она стала олимпийской чемпионкой, то награждение всей команды могло не состояться.

"Поэтому Камила — герой этой Олимпиады, герой своей страны. Дай Бог ей здоровья. Она — умница, потому что приняла не по-детски мужественное решение", — выразил своё мнение создатель группы "Ласковый май".

Подписчики поддержали шоумена в его предположении.

"Но то, что она это сделала умышленно, было всем понятно и можно нам даже об этом не говорить. Она падала специально для того, чтобы вытащить девчонок. Камила — герой. Герой России", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

СУДЬИ ПЕРЕСЧИТАЛИ Прыжки Валиевой. Причина ПАДЕНИЯ Камилы Валиевой.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы андрей разин
Новости
"Жертва во спасение": Разин заявил, что Валиева умышленно упала на Олимпиаде
Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде, объяснила психолог
Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России
Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"
Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса
Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"
Отказы Смольного "продлили" пребывание больной блогерши на Бали
Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину
Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться
"Прощай, Боря!": народный артист РФ Борис Невзоров умер от COVID-19
Популярное
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022

Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.

Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская Любовь Степушова Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Отец Зеленского отказался уезжать из Украины из-за "российской угрозы"
Шоу-бизнес
Неизлечимая болезнь Максима Аверина может привести к сепсису, объяснила врач
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Последние материалы
"Жертва во спасение": Разин заявил, что Валиева умышленно упала на Олимпиаде
Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде, объяснила психолог
Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России
Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"
Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса
Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"
Отказы Смольного "продлили" пребывание больной блогерши на Бали
Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину
Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться
"Прощай, Боря!": народный артист РФ Борис Невзоров умер от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников