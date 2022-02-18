Иск о правомерности введения режима QR кодов отклонил суд в Калининграде

Калининградский областной суд не стал рассматривать жалобу граждан на незаконные требования предъявлять подтверждающий вакцинацию QR-код.

В суде заявили, что на рассмотрении уже находится аналогичная жалоба от адвоката Юрия Шитикова. Хотя и этот иск уже отклонён, но решение ещё не вступило в законную силу. По этой причине жалоба 55 жителей региона и не была принята к рассмотрению.

Коллективный иск был подан в середине января. Истцы требовали признать незаконными отдельные пункты постановления регионального правительства № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности". В частности, признать незаконными требования предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. По мнению калининградцев, это требование противоречит федеральным законам и Конституции РФ.

Режим QR-кодов был введён в Калининградской области в середине октября прошлого года. Сейчас его действие распространяется только на учреждения культуры, уточняет "Интерфакс".

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