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Автор Денис Постольский

Актер Брэд Питт обиделся на Анджелину Джоли из-за русского олигарха

Общество

Известный голливудский актёр Брэд Питт обвинил экс-супругу Анджелину Джоли в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении, сообщает TMZ.

Актер Брэд Питт обиделся на Анджелину Джоли из-за русского олигарха

По данным портала, покупателем оказался российский олигарх из списка Forbes Юрий Шефлер. Как указал актёр в своем исковом заявлении, его бывшая спутница никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и умышленно скрывала от него условия сделки.

Как отметил Питт, в результате "Шефлер подорвал его способность управлять винодельней". Знаменитость требует расторгнуть сделку и обязать Джоли возместить убытки.

Напомним, в 2021 году Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли. Актёр вот уже несколько лет пытается заполучить опеку над шестью детьми, но до сих пор безуспешно. Многолетние судебные тяжбы обсуждает весь голливудский бомонд. В этот раз Верховный суд Калифорнии отклонил очередную апелляцию Питта. Единоличная опека осталась у Анджелины Джоли.

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Звезды тоже плачут: Бред Питт и Анджелина Джоли подали на развод
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы брэд питт анджелина джоли
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