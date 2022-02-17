Путин призвал высылать из России нелегальных мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что в отношении нелегальных мигрантов, нарушающих российское законодательство, необходимо принимать самые жёсткие меры, в том числе высылать из РФ и запрещать въезжать на территорию страны.

Такие санкции должны применяться за проявления экстремизма, нарушение правопорядка и незаконную трудовую деятельность, отметил лидер страны на коллегии МВД.

Также Путин призвал к суровым последствиям для преступных организаций, которые ведут незаконный бизнес, переправляя через границу мигрантов, оформляя им поддельные документы и регистрации.

С 1 января текущего года в России ужесточили наказание для нелегальных трудовых мигрантов, которых теперь могут не только оштрафовать до пяти тысяч рублей, но и выслать из России, а также запретить обратный въезд. При этом компаниям, в которых работают нелегалы, грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.

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