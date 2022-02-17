"Одноклассники" создали грантовую программу для НКО и благотворительных фондов

Внутри социальной сети "Одноклассники" открылась грантовая программа для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Каждый квартал планируется отбирать 15 участников, которым по итогам конкурса начислят 15 тысяч рублей на счёт в рекламном кабинете.

Участвовать в состязании могут фонды, которые уже представлены в "Одноклассниках", а также организации, желающие развиваться через соцсеть. Их представители должны выполнить следующие условия:

Начать вести группу в соцсети, наполняя её уникальным контентом;

Стать проверенным партнёром сервиса Добро Mail.ru.

Заявку на участие можно подать через личное сообщение в группе "Социальные проекты". Она должна включать название фонда с ссылкой на его страницу в "Одноклассниках", наименование проекта, для которого требуется грант, цели и результаты на ближайшее время.

Первый этап приёма заявок стартует с 20 по 28 февраля. Победителей определят 2 марта в соответствии с критериями, указанными в правилах.

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