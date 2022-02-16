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Автор Елена Былкина

Собчак о символичный узоре в зале, где судили Навального*: "Нарядненько"

Общество

Ксения Собчак обратила внимание на "воровской смысл" узора на полу ИК-2, где проходило судебное слушание по делу Алексея Навального*. Украшение интерьера показалось ей символичным.

Тюремный символ
Тюремный символ

Журналистка разглядела узор на напольном покрытии в тюремном зале суда, где проходил процесс над Алексеем Навальным.

Собчак везде склонна искать тайные смыслы. Звезда ТВ и интернета внимательно изучила узор на полу в тюремном помещении и сделала свои умозаключения.

"Восьмиконечная звезда со светлыми и темными половинами! Вы вот в курсе, что такая татуировка называется "Дави активиста"? Ее часто набивают, она указывает на злостного нарушителя порядка в местах лишения свободы. Чёрный цвет — воровское начало, белый — людское. Нарядненько", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Журналистка опубликовала символ с расшифровкой его значения.

"Дави активиста, бей активистов, режь стукачей. Самая распространённая подключичная звезда, указывающего на злостного отрицалу", — гласит описание воровского символа.

Ранее Собчак увидела символичный предмет на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Памятник Александру II появился на переговорах лидеров двух стран в Кремле, по мнению журналистки, неслучайно.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ
** Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент.

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Приговор Навальному в Мосгорсуде. Как это было
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак владимир путин эммануэль макрон алексей навальный
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