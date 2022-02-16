Врач скорой помощи из Подмосковья Михаил Коневский считает, что скоро многие медики будут увольняться из государственных учреждений, поскольку недовольны уровнем заработной платы. По его мнению, врачи будут уходить в частные клиники.
Помимо этого, он отметил, что некоторые специалисты увольняются из скорой по причине неадекватного поведения людей. По словам врача, нередко пациенты и их родственники нападают на медперсонал.
"Они все хотят, чтобы скорая приехала и больной был моментально исцелён. Такого не бывает. Когда у больного хронические заболевания, выздоровления уже не будет, потому что заболевание перешло в хроническую форму. А родственники этого не понимают, больной тоже этого не понимает", — сказал Коневский в разговоре с Общественной Службе Новостей.
Он также добавил, что скорую часто вызывают для того, чтобы просто проконсультироваться или измерить давление.
Ранее анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева рассказала о симптомах болезни омикрон-вариантом коронавируса у ребёнка, на которые родителям необходимо обратить внимание. В случае подобных проявлений врач призвала вызывать скорую помощь.
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