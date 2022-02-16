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Автор Валентина Севрюгина

Врач скорой помощи из Подмосковья предрёк массовое увольнение медиков

Общество

Врач скорой помощи из Подмосковья Михаил Коневский считает, что скоро многие медики будут увольняться из государственных учреждений, поскольку недовольны уровнем заработной платы. По его мнению, врачи будут уходить в частные клиники. 

Врач скорой помощи из Подмосковья предрёк массовое увольнение медиков

Помимо этого, он отметил, что некоторые специалисты увольняются из скорой по причине неадекватного поведения людей. По словам врача, нередко пациенты и их родственники нападают на медперсонал.

"Они все хотят, чтобы скорая приехала и больной был моментально исцелён. Такого не бывает. Когда у больного хронические заболевания, выздоровления уже не будет, потому что заболевание перешло в хроническую форму. А родственники этого не понимают, больной тоже этого не понимает", — сказал Коневский в разговоре с Общественной Службе Новостей.

Он также добавил, что скорую часто вызывают для того, чтобы просто проконсультироваться или измерить давление.

Ранее анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева рассказала о симптомах болезни омикрон-вариантом коронавируса у ребёнка, на которые родителям необходимо обратить внимание. В случае подобных проявлений врач призвала вызывать скорую помощь.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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