Екатерина Стриженова назвала действия Всемирного антидопингового агентства по отношению к Камиле Валиевой разгильдяйством. Телеведущая подробно объяснила, почему были неправы сотрудники ВАДА.
Стриженова восхитилась тому, что Валиевой удалось собрать нервы в кулак и хорошо откатать короткую программу, несмотря на прессинг.
Звезда ТВ приводит выдержку из американского издания The Washington Post, в котором "криминализацию" 15-летней Валиевой называют моральной катастрофой.
Автор статьи обращает внимание на сомнительные методы WADA — недостоверную токсикологию, судебные преследования и бесконечные юридические проволочки.
Стриженову возмутило то, что исследование допинг-пробы Валиевой заняло два месяца.
"Результата не было до вторника, когда Валиева уже представила программу на Олимпиаде. Это типично для невыносимого разгильдяйства ВАДА (а, возможно, и политизации), на которую спортсмены жаловались годами", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.
Екатерина подчёркивает, что Валиева позже сдавала другие тесты, которые оказались абсолютно чисты.
"Дело совершенно простое. Система тестирования просто облажалась. Нет ни одной причины как-то наказывать Валиеву", — уверена телеведущая.
Стриженова назвала действия ВАДА и МОК глобальным преступлением.
"Они совершенно неспособны разумно разобраться в вопросе, потому что это бутафорская структура, которая придерживается политики "сомневаешься — тогда наказывай"", — высказала своё мнение звезда ТВ.
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