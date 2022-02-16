Стриженова о допинг-пробе Валиевой: "ВАДА и МОК — бутафорские структуры"

Екатерина Стриженова назвала действия Всемирного антидопингового агентства по отношению к Камиле Валиевой разгильдяйством. Телеведущая подробно объяснила, почему были неправы сотрудники ВАДА.

Стриженова восхитилась тому, что Валиевой удалось собрать нервы в кулак и хорошо откатать короткую программу, несмотря на прессинг.

Звезда ТВ приводит выдержку из американского издания The Washington Post, в котором "криминализацию" 15-летней Валиевой называют моральной катастрофой.

Автор статьи обращает внимание на сомнительные методы WADA — недостоверную токсикологию, судебные преследования и бесконечные юридические проволочки.

Стриженову возмутило то, что исследование допинг-пробы Валиевой заняло два месяца.

"Результата не было до вторника, когда Валиева уже представила программу на Олимпиаде. Это типично для невыносимого разгильдяйства ВАДА (а, возможно, и политизации), на которую спортсмены жаловались годами", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Екатерина подчёркивает, что Валиева позже сдавала другие тесты, которые оказались абсолютно чисты.

"Дело совершенно простое. Система тестирования просто облажалась. Нет ни одной причины как-то наказывать Валиеву", — уверена телеведущая.

Стриженова назвала действия ВАДА и МОК глобальным преступлением.

"Они совершенно неспособны разумно разобраться в вопросе, потому что это бутафорская структура, которая придерживается политики "сомневаешься — тогда наказывай"", — высказала своё мнение звезда ТВ.

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