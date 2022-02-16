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Автор Екатерина Широкова

Жительнице Копейска без ноги и с ВИЧ дали третью, рабочую группу инвалидности

Общество

Врачи отказали жительнице Челябинской области Анастасии Стахеевой предоставлять третью группу инвалидности. Медики сочли женщину вполне здоровой и работоспособной, несмотря на отсутствие одной ноги и ВИЧ.

Жительнице Копейска без ноги и с ВИЧ дали третью, рабочую группу инвалидности

По словам Анастасии, трагедия, когда она потеряла конечность, произошла в 2015 году. Стахеева работала на строительных лесах и сорвалась. Как уверяет женщина, ногу ей ампутировали из-за врачебной ошибки. Медики вовремя не увидели абсцесс.

"Врач сказал, что я получила всего лишь сильный ушиб, после чего отправил домой, но уже спустя два дня меня доставили в больницу в тяжёлом состоянии", — рассказала Стахеева в беседе с информационным порталом Lifedd.

Из-за угрозы жизни пришлось согласиться на ампутацию.

"Берите протез и работайте"

После трагедии врачи присвоили женщине вторую группу инвалидности, однако через год изменили решение и диагностировали, что Анастасия вполне может работать.

"Каждый раз медики замеряли сколько сантиметров составляет остаток ноги. Для чего это делалось — непонятно, но, как мне кажется, они переживали, что у меня могла отрасти за это время нога. При выдаче третьей группы мне сказали, что работоспособная молодая девушка, а значит, могу работать: берите протез и работайте, сказали, — вспоминает женщина.

Анастасия Стахеева
Анастасия Стахеева

По словам Анастасии, кроме того, ей выдали неудобный и тяжёлый ученический протез. С ним не то что работать, ходить невозможно, сетует женщина. Кроме прочего, у Стахеевой ВИЧ.

"Я постоянно заражаюсь ОРВИ, пневмонией и другими болезнями. После работы прихожу домой обессиленная. Ранее я просила также вторую группу инвалидности у врача", — пояснила собеседница.

Просьба о нерабочей группе инвалидности так и не была услышана: ни в случае с ВИЧ, ни в связи с потерянной ногой. Чтобы как-то прожить женщина берётся за любую работу. Пенсии по инвалидности в соответствии с группой в 6 тыс. не хватает.

На официальный запрос информационного портала в бюро МСЭ №18 г. Копейска ответили, что люди "работают и без двух ног" и обычно врачи принимают решение в пользу пациента, а значит, никто Стахееву "не обижал" и совершенно справедливо назначена третья группа инвалидности.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы челябинская область
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