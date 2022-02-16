Переболевших COVID-19 россиян будет обследовать психиатр

Совет Федерации всерьёз озабочен проблемой реабилитации переболевших коронавирусом россиян. Настолько, что в ближайшее время совместно с Минздравом и Национальным центром психиатрии и наркологии имени Сербского сенаторы будут рекомендовать включить в углубленную бесплатную диспансеризацию после COVID-19 консультации психиатра.

Об этом ТАСС рассказала Инна Святенко, глава комитета Совфеда по соцполитике.

По её словам, сделано это будет для того, чтобы выявлять у перенесших COVID-19 признаки депрессии и развитие потери памяти, "на которые так часто жалуются те, кто переболел ковидом".

По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко прорабатывается вопрос о психиатрической реабилитации экс-пациентов ковидных отделений в поликлиниках по полису ОМС.

Напомним, ч 1 июля 2021 года переболевшие коронавирусом россияне могут проходить специальную углубленную диспансеризацию, которая выявит осложнения после болезни.

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