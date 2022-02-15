Смольный: уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Петербурге достиг 100%

Первый заместитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в городе достиг отметки 100%. Об этом представитель ведомства сказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он уточнил, что эти данные зафиксированы сайтом дашборд министерства здравоохранения. По словам чиновника, этот показатель учитывает людей, которые переболели COVID-19, а также тех, кто прошёл вакцинацию.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков сказал, что число заболевших коронавирусом в России вскоре перестанет расти и настанет относительно спокойный период. По мнению учёного, эволюционировать вирус не прекратит никогда. Вопрос в том, во что он превратится и насколько будет опасен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен