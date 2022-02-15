Чиновнице из Крыма удалось похитить грязи на 1,2 миллиона рублей

В прокуратуре Крыма рассказали о деле против чиновницы, которая отвечала за приём лечебной грязи с Сакского озера на местной гидрогеологической станции. Её обвиняют в растрате имущества более чем на 1,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что дело против неё будет рассматривать Сакский районный суд. Известно, что она не ставила часть грязи на бухгалтерский учёт, а перепродавала её косметическому предприятию.

Напомним, что "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" работает в регионе около 100 лет. Сегодня её сотрудники отвечают за сохранение месторождения лечебных грязей и изучают экосистемы.

Ранее экс-главу Карабулака в Ингушетии Муслима Яндиева признали виновным в превышении должностных полномочий по восьми эпизодам уголовного дела.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен