Аскольд Запашный рассказал о нападениях тигров

Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о неприятных моментах в своей работе и нападениях со стороны тигров. По словам укротителя, с большими кошками необходимо всегда быть начеку.

Запашный уточнил, что публикации о якобы издевательствами над животными не соответствуют действительности. Дрессировщик отметил — тигров нельзя обижать, так как у них хорошая память. Животные могут отомстить обидчику.

По словам Запашного, моментов нападения на него тигров было несколько. Один из них произошёл в Магнитогорске на репитиции — тигр решил поохотиться на другого, а дрессировщик решил вмешаться.

"Ничего хорошего из этого не получилось. Тигр просто переключился на меня… Переключился серьезно. Вот это было, действительно, страшно. Когда тигр охотится, то ничего не видит кроме своей цели. Помню только его стеклянные глаза, пасть и… прыжок", — приводит argumenti. ru слова Запашного.

Укротитель рассказал, что его спас брат Эдгар, который выхватил пистолет с холостыми патронами и выстрелил в животное.