EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой

Общество

Есть ли у России шансы отстоять Камилу Валиеву и победу команды в фигурном катании? И стоило ли вообще России принимать участие в Олимпиаде в Пекине без флага и гимна и снова терпеть унижение при таком отношении к нашим спортсменам? На эти два вопроса ответил израильский общественный деятель Яков Кедми в эфире телеканала ТВЦ.

Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой

Эксперт заметил, что спортсмены всю жизнь работают и вкладывают все силы, чтобы принести славу свое стране. И их нельзя лишать того, к чему они стремятся. А не участвовать, значит, лишить радости миллионов болельщиков и убить спорт.

По поводу скандала с Валиевой Кедми ответил еврейской поговоркой, смысл которой по-русски примерно такой: умный не попадает в ситуации, из которых находчивый пытается выбраться.

Надо быть умным во всём, смотреть на три шага вперёд и знать, с какими зверьми приходится иметь дело в международных спортивных организациях, и как они хотят подловить на чём угодно, высказался Кедми. Он напомнил, что и первая кампания по дисквалификации России была построена также.

"Я от всей души желаю, чтобы выяснилось, что всё это туфта, что ничего за этим нет. Но поскольку я знаю, кто судьи, какие у них цели и как они делают, с теми данными, которые сегодня есть, шансов на это немного, они ещё есть...

Потому что суд-то Шемякин. Как дышло — как повернул, так и вышло. А они всегда поворачивают в одну сторону. Если не будет что-то, за что зацепиться, — придётся оправдываться", — заключил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Олимпиада-2014: триумф России
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Новости
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
В Кремле объяснили, почему Европе дорого обходится газ
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
В Пентагоне прокомментировали инцидент с подлодкой США
Четверо детей погибли при пожаре в Якутии
Австралия вывозит своих дипломатов из Киева
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Насильно мил не будешь: Песков о взаимоотношениях Москвы с Западом
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада

Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.

Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Шоу-бизнес
Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
Любовь Степушова Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?  Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
Интересные Новости
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Последние материалы
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
В Кремле объяснили, почему Европе дорого обходится газ
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
В Пентагоне прокомментировали инцидент с подлодкой США
Четверо детей погибли при пожаре в Якутии
Австралия вывозит своих дипломатов из Киева
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Насильно мил не будешь: Песков о взаимоотношениях Москвы с Западом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников