Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой

Есть ли у России шансы отстоять Камилу Валиеву и победу команды в фигурном катании? И стоило ли вообще России принимать участие в Олимпиаде в Пекине без флага и гимна и снова терпеть унижение при таком отношении к нашим спортсменам? На эти два вопроса ответил израильский общественный деятель Яков Кедми в эфире телеканала ТВЦ.

Эксперт заметил, что спортсмены всю жизнь работают и вкладывают все силы, чтобы принести славу свое стране. И их нельзя лишать того, к чему они стремятся. А не участвовать, значит, лишить радости миллионов болельщиков и убить спорт.

По поводу скандала с Валиевой Кедми ответил еврейской поговоркой, смысл которой по-русски примерно такой: умный не попадает в ситуации, из которых находчивый пытается выбраться.

Надо быть умным во всём, смотреть на три шага вперёд и знать, с какими зверьми приходится иметь дело в международных спортивных организациях, и как они хотят подловить на чём угодно, высказался Кедми. Он напомнил, что и первая кампания по дисквалификации России была построена также.

"Я от всей души желаю, чтобы выяснилось, что всё это туфта, что ничего за этим нет. Но поскольку я знаю, кто судьи, какие у них цели и как они делают, с теми данными, которые сегодня есть, шансов на это немного, они ещё есть... Потому что суд-то Шемякин. Как дышло — как повернул, так и вышло. А они всегда поворачивают в одну сторону. Если не будет что-то, за что зацепиться, — придётся оправдываться", — заключил эксперт.

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