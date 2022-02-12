Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл раскритиковала тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка озвучила громкие обвинения.

Фигуристка считает, что Этери Тутберидзе виновата в проблемах Камилы Валиевой, связанных с допинг-скандалом.

В своём Instagram-аккунте спортсменка уверенно заявила — тренер сама ранее неоднократно рассказывала, что ее воспитанницы "прокапываются".

"Они прокапывались, сама Тутберидзе об этом говорила. Зачем в 15 лет?" — заявила Баюл.

Она также отметила, что ученицы успешного тренера не понаслышке знают, что такое милдронат (лекарственный препарат, улучшающий метаболизм, повышающий выносливость и эффективность тренировок).

"Милдронат запрещен для детей младше 18 лет. Эта фраза означает, что в любой деятельности, часто коллективной, если что-то идет не так, то это вина высшего уровня…", — написала фигуристка в своём микроблоге.

Такие высказывания не понравились интернет пользователям.

"Лишь бы похайповать на ситуации. В каждой бочке затычка. Угомонитесь уже, займитесь делом. Воспитайте олимпийского чемпиона!";

"Оксана, что, жизнь не удалась? И после ваших постов не пытайтесь убедить в обратном. Так Этери-то тут причем? Воспитывайте чемпионов и будет вам счастье. Не можете? Жаль вас тогда, бедняжка!";

"Какой мелдронат?! Слышали звон, да не знаете, где он! В пробе от 25 декабря нашли микродозе триметазидина. При этом в пробах ни до этого, ни в двух пробах после ничего не нашли. Триметазидин не является допингом. Да, он внесён в запрещённые вещества. Но найденная доза слишком ничтожна, чтобы на что-то влиять. Поэтому прежде чем что-то заявлять, сначала нужно полностью знать ситуацию. Так что будьте осторожнее со своими заявлениями и не вносите дополнительной смуты!" — отчитывали спортсменку в Сети.