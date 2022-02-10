Состояние Жириновского характеризуется как тяжёлое: дышит через маску

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Владимир Жириновский пребывает в больнице в тяжёлом состоянии. Наметилась отрицательная динамика болезни. Ситуация усугубляется сахарным диабетом.

"У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90-91%. При этом он считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему дают успокоительное", — сообщает ТГ-канал.

Лёгкие политика поражены в разной степени — на 30 и на 50%. Наблюдается рост поражения дыхательного органа.

"Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин", — говорится в сообщении.

Состояние Владимира Вольфовича пока не требует подключения к аппарату ИВЛ. Политический деятель дышит самостоятельно и получает аппаратную помощь при вдохе через маску. Это снижает нагрузку на дыхательную мускулатуру, повышает объем дыхания, снижает частоту дыхательных движений, стабилизирует или улучшает параметры газообмена.

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