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Автор Екатерина Широкова

Сибиряка обещали изнасиловать в ИВС за отказ признаться: семья "дошла" до Путина

Общество

Семья осуждённого жителя Новосибирской области Ивана Петерса обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе СК главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться. Мужчину осудили на 12 лет за действия сексуального характера в отношении 12-летней сводной сестры-инвалида.

Родные утверждают, что признательные показания из мужчины "выбивали", а за отказ написать явку с повинной, полицейские пообещали Петерсу, что его изнасилуют в ИВС.

Впрочем, по словам адвоката, экспертиза подтвердила, что признательные показания в итоге написаны не рукой Ивана. Кроме того, защита заявила, что суд не принял во внимание показания свидетелей о невиновности Петерса, а также данные по психиатрической проверке подростка. Согласно выводам специалистов, девочка с ДЦП склонна к фантазиям.

"Татарский суд не принял во внимание показания более 10 свидетелей, проверенных на детекторе лжи, а также свидетелей, которым Альбина Недовесова признавалась в том, что она оговорила Ивана Петерса. Также не учтены показания эксперта полиграфолога, который в суде пояснил, что все свидетели, с которыми была проведена проверка на полиграфе, говорят правду", — рассказал адвокат Петерса в беседе с информационным порталом Lifedd.

Кроме того, девочка ранее обвинила в сексуальных домогательствах своего отца, который по решению суда уже отбывает наказание в тюрьме.

По словам родных осуждённого, суд просто проигнорировал множественные доводы в пользу невиновности Ивана и приговорил мужчину к 12 годам и трём месяцам лишения свободы ни за что. Семья записала видеообращение к Путину и Бастрыкину с просьбой взять на контроль дело и разобраться с "произволом". Кроме того, близкие Петерса намерены направить всю информацию в ЕСПЧ.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы изнасилование владимир путин александр бастрыкин новосибирская область
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