В Госдуме предложили "выдавать" многодетным семьям нянь

В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи услугами нянь. По мнению депутат Виталия Милонова, это можно делать за счёт государства, либо выплат материнского капитала. Как подчеркнул парламентарий, процесс воспитания детей требует поддержки.

Милонов подчеркнул, что государство делает "верные шаги" в отношении обеспечения семей социальными льготами и такую практику следует продолжать.

"Многие многодетные семьи давно считают насущной необходимостью привлечение нянь себе в помощь", — цитирует обращение Милонова на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова RT.

Как подчеркнул депутат, в эпоху мобильности многие семьи "разделились" и бабушки с дедушками, которые помогали родителям в воспитании детей могут проживать далеко.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала", — говорится в письме депутата.

Как подчеркнул Милонов, такая социальная услуга поможет не только многодетным родителям, но и поднимет показатели рынка труда в стране.

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