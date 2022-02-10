Экс-депутат ГД Лысаков злорадно хоронит заболевшего COVID-19 Жириновского

Экс-депутат российской Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал госпитализацию главы ЛДПР лаконично и мрачно:

"Жириновский уходит", — написал экс-политик в своём авторском ТГ-канале.

Напомним, вчера стало известно, что бессменный лидер российских либерал-демократов, который недавно сообщал всем, что сделал себе аж восемь прививок против ковида, попал в больницу с развившейся на фоне коронавируса двусторонней пневмонией. Что в его 75 лет само по себе очень опасно.

По словам Лысакова, Владимир Вольфович давно уже "выглядел плохо":

ТГ-канал ДУМаем

А вслед за "приговором" Жириновскому бывший коллега с изрядной долей злорадства предрёк и "кончину" его партии:

"Уходит Жириновский, наступает скорый закат ЛДПР".

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