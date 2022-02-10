Минэкономразвития планирует прогнозировать бедность: проведём черту

Минэкономразвития может начать прогнозировать уровень бедности в России. Такой механизм необходим в связи с изменением подхода к определению прожиточного минимума в стране, заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Для того, чтобы определиться с механизмом подсчёта показателей бедности в стране, необходимо учитывать разные факторы, подчеркнула замминистра.

"После того как мы определимся, какие показатели в наибольшей степени подходят для прогнозирования, мы, скорее всего, включим их в прогноз", — рассказала Крючкова в беседе с "Известиями". — Понятие "уровень бедности" означает, что мы провели где-то черту, и основная дискуссия крутится вокруг того, где мы её проводим — выше или ниже. Но намного важнее другое: как распределены доходы, какие категории граждан в нижней части, какие — в верхней".

Самой уязвимой категорией населения являются семьи с детьми, пояснила замминистра, но проводимая социальная политика по поручению правительства России по поддержке граждан, позволила снизить показатели бедности.

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