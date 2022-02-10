В ПФР рассказали об изменениях в пенсионных выплатах по потере кормильца

По достижению 80 лет получателю страховой пенсии по потере кормильца нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд лично, сообщили в ПФР по Хакасии. Теперь "бюрократией" будут заниматься специалисты ведомства.

Согласно информации, ранее таким получателям необходимо было написать заявление в отделение Пенсионного фонда.

"Теперь ежемесячно готовятся списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Специалисты фонда изучают каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения", — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, специалисты уточняют, что с 2022 года при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. "Прибавка" составит более шести тысяч рублей.

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