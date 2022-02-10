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Автор Денис Постольский

Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления

Общество

Уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов, которого сотрудники правоохранительных органов подозревают в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, сообщил детали преступления, сообщает "РЕН ТВ".

Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления

Согласно предварительным данным, Умеджон на белом Mercedes подобрал группу грабителей в Апрелевке. Как заявила его экс-супруга, мужчину позвали один раз "потаксовать". Он должен был в определенное время забрать неких людей из одного места. Кто это, чем они занимаются и остальную информацию он не знал. При этом "заканчики" обещали списать Жабборову долг в 150 тысяч.

"Мол, заберёшь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления", — сказала женщина.

Со слов подозреваемого, на которые сослалась его бывшая супруга, в Mercedes грабители уже сели без масок с небольшой спортивной сумкой.

"Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей", — отметила женщина.

Напомним, в последние годы Градский предпочитал жить в своей московской квартире, в то время как Марина Коташенко с детьми большую часть времени находилась в доме в посёлке Новоглаголево. Виделись супруги лишь три раза в неделю.

Женщина всегда находилась под строгим контролем музыканта. По словам домработницы звезды, Градский знал расписание молодой жены и проверял её местонахождение.

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Александр Градский: "Как молоды мы были"...
Автор: Денис Постольский, Куратор: Наталия Красовская
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